#trending // Cori Gauff Der erste große Social-Media-Star des am Montag begonnenen Wimbledon-Turniers heißt Cori Gauff. Die erst 15-Jährige besiegte die frühere Weltranglisten-Erste Venus Williams, die mit 39 Jahren Gauffs Mutter sein könnte. Nun stammt Venus Williams’ letzter Turniersieg aus dem Jahr 2017, in dem gleichen Jahr kam sie in Wimbledon immerhin aber auch noch ins Finale. In den USA jedenfalls wurde Gauffs Sieg in wenigen Stunden massiv durch die sozialen Netzwerke gereicht. CNN kam mit dem Artikel “15-year-old Cori ‘Coco’ Gauff stuns Venus Williams at Wimbledon” auf 135.000 Interaktionen, WSB-TV aus Gauffs Heimatstadt Atlanta mit “Atlanta native Cori ‘Coco’ Gauff, 15, defeats Venus Williams at Wimbledon” auf 115.000 und die New York Times mit “Cori Gauff, 15, Seizes Her Moment, Upsetting Venus Williams at Wimbledon” auf 110.000.