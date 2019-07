Reuters-Journalistin Kathrin Jones wird neue Ressortleiterin Finanzen beim “Handelsblatt”

Zum 1. Januar 2020 übernimmt Kathrin Jones die Leitung des Finanz-Ressorts des "Handelsblatts" in Frankfurt und verantwortet die Berichterstattung über die Finanzunternehmen und Geldanlagethemen. Zuletzt verantwortete Jones das Unternehmensressort bei Reuters in Frankfurt.

Davor arbeitete sie mehrere Jahre als Finanz- und Banken-Korrespondentin bei Reuters. Jones folgt beim “Handelsblatt” auf Daniel Schäfer, der als Deutschland-Chef zu Bloomberg wechselt. Bis zum Start von Jones wird das Ressort “Finanzen & Börsen” vom stellvertretenden Ressortleiter Michael Maisch geführt.

Kathrin Jones ist nach Stationen bei der “Süddeutschen Zeitung”, der “Frankfurter Rundschau” und dem “Tagesspiegel” seit 2005 bei Reuters in verschiedenen Positionen tätig. Nach mehreren Jahren im Berliner Büro von Reuters wechselte sie 2008 nach Frankfurt. Ab 2010 arbeitete Jones als Financial Correspondent mit dem Fokus auf die Deutsche Bank und Immobilien. 2015 wurde sie Chief Financial Correspondent. Die Leitung des Unternehmensressorts übernahm Jones 2017.

