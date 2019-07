Neue internationale Marke Serviceplan Health soll als Agenturnetzwerk starten

Die Serviceplan Gruppe hat die neue internationale Marke Serviceplan Health ins Leben gerufen, die zunächst europaweit agiert, u.a. in Deutschland, Polen, UK, Frankreich, Italien, Belgien, Spanien und Russland. Serviceplan Health geht aus der Münchener Agentur Serviceplan Health & Life hervor, die seit über 20 Jahren im deutschen Gesundheitsmarkt aktiv ist.

Zur zentralen Leistung des Agenturnetzwerks zählt der Launch und Relaunch von Healthcare-Marken – sowohl für B2B als auch B2C. Für das Netzwerk arbeiten Teams aus der Kreation, Medizin, Digital und Media. Zudem wurde ein Medical Board bestehend aus Beratern und Medizinautoren etabliert.

Zum Management der Serviceplan Health gehören Managing Partner Florian Bernsdorf und Creative Partner Mike Rogers, beide auch Managing Partner von Serviceplan Health & Life, sowie Global Business Director Jola Mazurek in Polen. In den Ländern außerhalb Deutschlands wird Serviceplan Health von lokalen Partnern geleitet. Eine Schlüsselrolle kommt Serviceplan Health in Polen zu, nicht nur als regionales Hub für die osteuropäischen Aktivitäten von Serviceplan Health, sondern auch als Transcreation-Center für den Roll-Out globaler Marken-Kampagnen.

Florian Haller, CEO der Serviceplan Gruppe: “Der Healthcare-Markt steht vor großen Herausforderungen und ist stark wettbewerbsgetrieben. Unter dem Dach des ‘Haus der Kommunikation’ vereint die Serviceplan Gruppe Kreativität, Media und Technologie. Die Integration der Healthcare-Expertise in allen Häusern der Kommunikation ist für uns im globalen Kontext ein starker Wettbewerbsvorteil, der uns beim weiteren Ausbau unseres Healthcare-Angebots und bei der Neukundengewinnung helfen wird.”

