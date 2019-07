“Die Geschichte ist absurd”: Tim Cook beklagt sich über “Wall Street Journal”-Bericht zum Abgang von Jony Ive

“Die Geschichte ist absurd”, schrieb Tim Cook einem Journalisten von NBC einen Tag nach Erscheinen eines Artikels. Der Apple-CEO äußerte sich in einer Mail nun zu einem Hintergrundbericht des “Wall Street Journal” (“WSJ”), der sich mit der Trennung von Chefdesigner Jony Ive und seiner schrittweisen Entfremdung vom Tech-Konzern tiefer beschäftigt (MEEDIA berichtete).

Der Reporter des “WSJ” hat über ein Jahr an dem Artikel recherchiert und dafür mit ehemaligen Arbeitskollegen von Ive gesprochen sowie mit Verantwortlichen aus der Führungsebene. Gezeichnet wird das Bild eines Mannes, der sich im Laufe der Jahrzehnte unter anderem aufgrund von Verschiebungen in der Führungsebene immer mehr von Apple entfernte. Der 52-Jährige leitete bereits seit 1996 das Design-Team und hatte laut “WSJ”-Bericht ein sehr gutes Verhältnis mit Apple-Mitgründer Steve Jobs, sei aber zuletzt immer unzufriedener geworden, weil das Unternehmen angeführt durch CEO Cook immer operativer geführt wurde.

Ein Beispiel für Ives Frustration: Cook sei selten im Designbereich zu sehen gewesen und habe überhaupt wenig Interesse an der Produktentwicklung gezeigt. Illustriert werden die Entwicklungen der vergangenen Jahre mit Einblicken in unterschiedliche Treffen und Entscheidungen auf der Führungsebene. Insgesamt liest sich der Artikel für das ganze Unternehmen und ebenso für CEO Cook wenig schmeichelhaft

Exclusive: In scathing email, Apple CEO Tim Cook tells me the @WSJ report about Jony Ive’s departure — and his frustration with Cook’s alleged lack of interest in design — is “absurd.” Says reporting and conclusions "don’t match with reality.”

