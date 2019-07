#trending // Cartoonist für Trump-Zeichnung gefeuert

Für Schlagzeilen sorgte auch der US-amerikanische Cartoonist Michael de Adder. Er veröffentlichte vor einigen Tagen eine Zeichnung, auf der der Golf spielende Donald Trump zwei Flüchtlinge anspricht, die tot am Rand eines Wasserhindernisses liegen: “Do you mind If I play through?” De Adders Vorlage: ein schockierendes Foto vom Rio Grande, wo ein Vater und seine kleine Tochter starben, als sie über den Fluss nach Texas wollten.

Einer seiner Auftraggeber, der Zeitungsverlag Brunswick News Inc. kündigte nun die Vereinbarung mit de Adder, der zuvor 17 Jahre für die Firma zeichnete. Ein Tweet seines New Yorker Kollegen Jason Chatfield mit den Worten: “Cartoonist Michael DeAdder was just fired from the newspaper for this cartoon” sammelte am Sonntag 215.000 Likes und Retweets ein.

De Adder selbst kommentierte die Entscheidung des Verlags auf Twitter mit Tweets wie “I’ve got to admit, it hurts pretty bad. I’m a New Brunswicker“, “BTW: I’m not a victim. I just finished a book, that will be out in September and I still freelance for some amazing newspapers. It’s a setback not a deathblow” und “The hardest part in all of this,I have a mother with dimentia in NB who has a hard time remembering her family at times.But she knows her son draws cartoons. Part of her daily routine is to open the @ TimesTranscript and see her son’s cartoon.A cartoon that won’t be there anymore.”