GeraNova Bruckmann bringt neues Wohnmagazin “Finca living” auf den Markt

Im November vergangenes Jahr hat GeraNova Bruckmann bereits das Magazin “Zuhause wohnen” übernommen. “Mit ‘Finca living” sprechen wir Menschen an, die von der südländischen Lebensart begeistert sind. ‘Finca living’ zeigt einen Mix an Themen für das mediterrane Lebensgefühl zwischen Wohnzimmer, Terrasse, Garten und geselligem Beisammensein”, so Vera Marquardt-Schween, die den Titel als Head of Content verantwortet.

“Nach ‘Martin Rütter’, ‘Landtiere’ und ‘NeoClassics’ ist ‘Finca living’ nunmehr die vierte Neugründung, die wir im ersten Halbjahr 2019 auf den Markt bringen. Wir unterstreichen damit unsere Innovationskraft und unseren Willen, den deutschen Markt aktiv mitzugestalten”, sagt Henry Allgaier, für den Zeitschriftenbereich zuständiger Geschäftsführer bei den Münchnern.

“Finca living” erscheint viermal im Jahr in der Selbermachen Media GmbH, einem Tochter-Unternehmen von GeraNova Bruckmann. Die erste Ausgabe liegt vom 5. Juli an für 4,95 Euro am Kiosk. Die Druckauflage beträgt 45.000 Exemplare. GeraNova Bruckmann publiziert mit zwölf Verlagsmarken ein Special-Interest-Angebot mit rund 30 Magazinen, etwa 600 Buchneuheiten pro Jahr, 3.000 lieferbaren Büchern, sowie über 1.000 E-Books und rund 25 Apps.

