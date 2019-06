Von mitreißend bis hektisch: die Screenforce-Days-Shows von Servus TV, sport1, Disney Channel und ARD

Von

Servus TV präsentierte sich eigentlich so wie immer: Man stellte seine Programmqualität in den Vordergrund: Dokus, Magazine, Kultur – Programme, die man im Privatfernsehen nicht unbedingt erwartet. Doch natürlich geht es auch bei Servus TV ab und zu um die Quote – und da sind wir beim Thema Sport. Der Sender rühmt sich mit den deutschen Übertragungsrechten der Motorrad-Rennserie Moto GP. Moderatorin Eve Scheer – bzw. Stunt-Doubles – fuhr in einem Einspielfilm rasant durch die Republik, um pünktlich in Köln zu sein. Geradezu mitreißend war dann der Moto-GP-Trailer, der auch Leute, die mit Motorradrennen nicht viel anfangen können, neugierig gemacht haben dürfte. Der beste Trailer des ersten Screenforce-Tages.

Zu viel Inhalt in zu wenig Zeit wollte im Anschluss offenbar sport1 unterbringen. Der Sender legte seinen Fokus auf den DFB-Pokal, den man in der kommenden Saison in Teilen übertragen darf, sowie den Ableger eSports1. Zudem wurde der “Pioniergeist” des Senders betont – zum Beispiel bei den Fußball-Talks “Doppelpass” und “Fantalk”. Zwischendurch kam zusätzlich zu Moderatorin Ruth Hofmann und diversen Sender-Verantwortlichen auch der neue DFB-Pokal-Experte Stefan Effenberg auf die Bühne, musste nach kurzer Zeit aber auch schon wieder gehen. Auch das war ein Aspekt der latenten Hektik, die das sport1-Screening ausstrahlte.

Seine Sache gut gemacht hat wieder einmal Steven Gätjen. Er präsentierte das Disney-Channel-Screening. Weitere Highlights der Show: die Blasmusiker “Men in Blech”, Zahlen-Highlights, die nicht via Powerpoint gezeigt, sondern zur “Duck Tales”-Melodie gesungen wurden, zehn Disney-Hits in 3 Minuten, gesungen von drei Künstlern vor einem Green Screen – und am Ende passend zum Übergang zur ARD das “Tatort”-Intro mit Disney-Figuren. Eine unterhaltsame halbe Stunde.

Überraschungsfrei war schließlich das ARD-Screening. Matthias Opdenhövel präsentierte zusammen mit Sender. und Vermarktungsverantwortlichen viele Erfolgszahlen und wenig neue Programme. Die Viertelstunde vor der 20-Uhr-“Tagesschau” wurde angepriesen, die Quizshows und Vorabend-Krimis. Neu dabei demnächst: die Serie “Wapo Berlin”. Der Megahit “Wer weiß denn sowas?” kehrt am 30. September zurück – diesmal sogar mit 150 Ausgaben. Sparen können hätte man sich das “Sportschau-Quiz” mit dem Screenforce-Publikum. Drei Kandidaten gewannen jeweils ein Fußball-Trikot. Leider von Clubs, deren Fan sie nicht sind.

