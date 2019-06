Publisher aufgepasst! Googles Chrome-Update macht Metered-Paywalls das Leben schwerer

Konkret erlaubte die FileSystem API im Chrome-Browser über Jahre das zuverlässige Erkennen von Nutzern, die eine Webseite im Inkognitomodus ihres Browsers ansteuern. Wichtigstes Features dieses Modus: Es werden keine Cookies erstellt. Für eine “reguläre” Webseite insofern ein Problem, als dass nicht mehr zielgenau Werbung ausgespielt werden kann.

Folgenschwerer ist der Geheim-Modus für Publisher mit einer Metered-Paywall. Denn eine solche Webseite erkennt eigentlich auf Basis von Cookies, wie viele Artikel ein Nutzer gelesen hat, um ihm dann nach einer bestimmten Menge den Zugriff zu verwehren und ihn vom Abschluss eines kostenpflichtigen Zugangs zu überzeugen. Mit dem Aufkommen neuer Paywalls nahm in jüngster Vergangenheit auch die Zahl von Browsererweiterungen zu, die sich den “Inkognito-Hack” zunutze machten.

Das hatten auch Publisher, darunter die “New York Times”, die “Washington Post”, der “Boston Globe” und die “Los Angeles Times”, erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen: Sogenannte Inkognito-Detektiv-Skripte waren auf Basis der FileSystem API in der Lage, jene Nutzer im Inkognitomodus herauszufiltern und ihren Zugriff zu blocken. Ein für Ende Juli angekündigtes Update für Chrome ändert das grundlegend.

Was für Publisher ein Weg war, um die Zahl der Digitalabonnenten zu erhöhen, betrachtetet Google als Sicherheitslücke, die geschlossen werden muss. Getreu dem Motto: Ein Inkognito-Modus, der von anderen erkannt werden kann, ist nicht wirklich inkognito.

Aus Sicht der Publisher reißt Google damit allerdings wieder ein Loch in den Paywall-Zaun, das man mühsam geflickt hatte. Einigen Medien war es sogar möglich, über diese Inkognito-Blocker Nutzer zu Abonnenten zu konvertieren.

Das Chrome-Team begann laut Medienberichten Ende April damit, die Änderungen zu testen. Etliche Publisher hatten sich bereits im Februar bei Google darüber beschwert. Anlass war, dass erstmal ein Chrome-Entwickler vorschlug, die Änderung zu testen. Laut der News Media Alliance, quasi der VDZ bzw. BDVZ der USA, wusste Googles News-Partnership-Team nichts von den Tests.

Dass sich Publisher mit den Veränderungen befassen und gegebenenfalls ihr Business anpassen müssen, steht außer Frage. Denn Chrome ist mit weitem Abstand der meistgenutzte Browser weltweit: 69 Prozent verwenden die Google-Software auf dem Desktop, 59 Prozent auf dem Smartphone.

Wirklich belastbare Zahlen zur Nutzung des Inkognito-Modus gibt es hingegen nicht: Eine Studie von Duck Duck Go aus dem Jahr 2017 ergab, dass 46% der Internetnutzer mindestens einmal im privaten Browsermodus gesurft waren, aber nur etwa 11% der Befragten nutzten ihn wöchentlich – in erster Linie, um zu vermeiden, dass “peinliche Suchen” auf ihren Geräten gespeichert wurden. Stichwort: Pornografie.

Chrome Incognito mode has been detectable for years, due to the FileSystem API implementation. As of Chrome 76, this is fixed.

Apologies to the "detect private mode" scripts out there. 💐 pic.twitter.com/3LWFXQyy7w

— Paul Irish (@paul_irish) June 11, 2019