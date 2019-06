Nach 13 Jahren Lagardère Sports and Entertainment: Andrew Georgiou wechselt zu Discovery

Discovery schafft eine neue Position im Sportbereich und ernennt Andrew Georgiou zum President Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions. Eurosport erhält damit einen erfahrenen Mann, denn Georgiou war zuletzt 13 Jahre lang bei der Agentur Lagardère Sports and Entertainment.

Discovery holt sich Verstärkung für den Sportbereich und ernennt Andrew Georgiou zum President, Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions. In der neu geschaffenen Position soll er für das Wachstum von Eurosport und die Koordination des Sportrechteerwerbs für die gesamte Discovery Gruppe verantwortlich sein. zen

Zuvor war Georgiou dreizehn Jahre lang bei Lagardère Sports and Entertainment tätig, seit 2014 als CEO und Chief Operating Officer u.a. als CEO and Chief Operating Officer. Zudem kümmerte er sich hauptverantwortlich um die Geschäfte in Asien.

Bei Discovery wird er im Herbst dieses Jahres anfangen und fortan an JB Perrette, den President and CEO von Discovery International, berichten.

