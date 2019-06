“Faking Hitler” als Serie, “Bin ich schlauer als Günther Jauch?”, “Operation Live”: Das zeigt die Mediengruppe RTL 2019/20

Mit zahlreichen neuen Serien, Events und Shows geht die Mediengruppe RTL mit ihren Sendern und dem Streaming-Dienst TV Now in die Saison 2019/20. Auf den Screenforce Days in Köln präsentierte man u.a. mit "Faking Hitler" die Serie zum Podcast, mit "Operation Live" und "Die Passion" zwei ungewöhnliche TV-Events und mit "Bin ich schlauer als Günther Jauch" eine Show mit Megahit-Potenzial.

Die Neuheiten der Mediengruppe RTL in der TV-Saison 2019/20:

RTL

Zwei ungewöhnliche Events werden RTL in der kommenden Saison sicher in die Schlagzeilen bringen. In “Die Passion” sollen an Ostern 2020 im Zentrum einer deutschen Stadt bekannte Schauspieler und Sänger mithilfe deutscher Popsongs die Geschichte der letzten Stunden von Jesus Christus erzählen. “Operation Live” hingegen wird im Rahmen eines Thementages den Eingriff an einem offenen Herzen zeigen.

Günther Jauch wird in zwei großen Shows im Mittelpunkt stehen: In “Bin ich schlauer als Günther Jauch?” kann sich auch das Publikum vor den Fernsehern mit Jauch messen, im Herbst feiert der Moderator zudem den 20. Geburtstag von “Wer wird Millionär?” mit einer Jubiläumssendung, in der nur Fragen gestellt werden, die in der Geschichte von “Wer wird Millionär?” schonmal dran kamen.

Viel Neues zeigt RTL im Fiction-Genre: Interessant für Leute, die sich für Mediengeschichte interessieren, dürfte die Verfilmung des Podcasts “Faking Hitler” sein, die aus dem Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher zur TV-Serie macht. Produzieren werden Nico Hofmann und Tommy Wosch für die UFA, “Faking Hitler” ist damit das erste fiktionale Content-Alliance-Projekt der Mediengruppe RTL. Viel Hoffnung setzt man auch auf “Der König von Palma” mit Henning Baum, einer Serie, die inspiriert von wahren Begebenheiten vom Boom des Massentourismus auf Mallorca nach dem Mauerfall erzählt. Außerdem neu: die Sitcom “Schwester, Schwester – hier liegen sie richtig!” und die Dramedy “Lucie – geheult wird nicht!”.

Vox

Auch Vox hat in der Saison 2019/20 eine weitere eigenproduzierte Serie im Programm. Seit drei Wochen laufen die Dreharbeiten zur neuen Serie “Rampensau” mit Jasna Fritzi Bauer, die im Herbst zu sehen sein wird. Die Doku-Reihe “Lodgers & Old Codgers”, so der britische Original-Titel, führt junge Erwachsene, die verzweifelt nach einer bezahlbaren Wohnung suchen, und Senioren, die alleine in häufig viel zu großen Wohnungen oder Häusern leben, zusammen. Zudem kommt mit “Survivor” eine der erfolgreichsten Reality-Shows der USA nach Deutschland.

Tim Mälzer wird neben seinen Auftritten in “Kitchen Impossible” auch in der neuen Show “Ready to Beef!” zu sehen sein. Mälzer ist Gastgeber und Moderator, Tim Raue Juror, zwei Spitzenköche treten mit ihren Teams gegeneinander an.

TV Now

Einiges Neues hat auch der Streaming-Dienst TV Now im Programm: Mit “No Activity” seine erste Comedyserie mit “Prince Charming” eine Realityshow, in der ein Mann in mehreren Etappen und unter mehreren Kandidaten seinen “Traumprinzen” wählt. Auch die Realityshows “Paradise Hotel” und “Welcome to Miami!” sind neu. Jenke von Wilmsdorff bekommt bei TV Now ebenfalls eine neue Sendung: In “Jenke ohne Grenzen” bereist er Länder, die eigentlich keine typischen Reiseländer sind. Dort trifft er schwerbewaffnete Cannabis-Bauern, einen Hisbollah-Vertreter und andere finstere Gesellen. Außerdem exklusiv bei dem Streaming-Dienst: die World-War-II-Dramaserie “World on Fire” der BBC mit Helen Hunt und Sean Bean.

n-tv

Beim Infosender stehen neben den Nachrichten weiter auch Dokus im Mittelpunkt. Neu sind die Reihen “Vom Kind zum Krieger” und “Spycraft”, sowie die Eigenproduktion”Meine Story”, in der legendäre Orte wie der Nürburgring, Piccadilly Circus oder das Münchner Hofbräuhaus porträtiert werden. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls gibt es im Herbst 2019 zudem die zehnteilige Reihe “DDR – Broiler, Bonzen und Bananen”.

Nitro

Der RTL-Ableger für ein männliches Publikum hebt mit “Nitronauten” eine Wissensshow ins Programm – mit Themen wie “Kann ein Handy eine Pistolenkugel aufhalten?” und “Warum sehen Zombies so ungesund aus?” Mario Basler wird in “Mario Basler übernimmt” an das Steuer eines Taxis in Marrakesch setzen und Florian Lukas wird in der zweiten Folge von “Die Abenteuer des Herrn Lukas” zum Geheimagenten ausgebildet. Neu ist auch die Doku-Soap “Axel und Micha – Die Zwei vom Schrauberhof”.

