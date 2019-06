Christiane Kofler verlässt den Verwaltungsrat von Ringier

Christiane Kofler war früher Managerin bei MTV Europe und Chefin des Call-in-TV-Senders 9live. 2008 war sie kurz Vorstandsmitglied bei Hubert Burda Media. Seit 2016 ist sie Inhaberin der Berliner Nicolai Verlags. Zu Salm ist auch als Kunstsammlerin und -kennerin bekannt.

Das Schweizer Verlagshaus Ringier hat sie in den vergangenen zwölf Jahren bei der digitalen Transformation begleitet. Verleger Michael Ringier: “Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christiane zu Salm für ihre wertvolle Expertise und ihr grosses Fachwissen, das sie in den vergangenen 12 Jahren in unser Gremium eingebracht hat. Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute.”

Der freigewordene Sitz soll mit einer Kandidatin neu besetzt werden. Der Verwaltungsrat der Ringier AG setzt sich derzeit zusammen aus dem Präsidenten Michael Ringier, dem Vizepräsidenten Uli Sigg sowie den Mitgliedern Claudio Cisullo, Lukas Gähwiler und Professor Felix Oberholzer-Gee.

