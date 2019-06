Amazon lässt Fanta 4 und Clueso zum “Prime Day” kostenlos für Mitglieder auftreten

Am 15. Juli veranstaltet Amazon wieder seinen "Prime Day", eine große Rabattaktion für Mitglieder des Prime-Kundenbindungsprogramms. Kurz vorher, am 9. Juli veranstaltet der E-Commerce-Riese sogar ein Gratis-Konzert für Mitglieder mit den Fantastischen Vier und Clueso. Außerdem gibt es ein globales Konzert-Event mit Taylor Swift.

Das so genannte “Prime Day Live Konzert” findet am 9. Juli in der Münchner Muffathalle statt und wird von Amazon Music präsentiert. Ein Lied des Auftritts wird mitgeschnitten und direkt im Anschluss bei Amazon Music eingestellt. Neben dem Konzert in München wird Amazon Music ein einmaliges, globales Konzert-Event mit US-Superstar Taylor Swift, Dua Lipa, SZA und Becky G veranstalten. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli um 3 Uhr können Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt das Konzert per Livestream auf Prime Video verfolgen. Ausgewählte Songs jedes Auftritts gibt es ab dem folgenden Tag für einen begrenzten Zeitraum on-Demand ansehen.

Tickets für das Event in München sind exklusiv für Prime-Mitglieder reserviert, die sich unter www.Amazon.de/primedaylive für die Ticket-Verlosung registrieren können. Zusätzlich wird es eine begrenzte Anzahl an Tickets ab 18 Uhr an der Abendkasse geben.

Amazon promoted mit der Aktion neben dem Prime Day auch den 30. Geburtstag der Hip-Hop-Band Fanta 4. Es gibt eine exklusive “30 Jahre Fanta 4”-Playlist, Amazon Kunden finden ab dem 9. Juli zudem Shirts und Fan-Artikel in limitierten Editionen in einem “Die Fantastischen Vier Store” auf Amazon.de. Neben dem Konzert präsentieren Markenpartner von Amazon vor Ort einige ihrer Produkte.

In diesem Jahr hat Amazon die Prime-Day-Aktion auf sogar zwei Tage ausgedehnt. Die Rabatt-Aktion läuft ab dem 15. Juli für 48 Stunden.

