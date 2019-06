#trending // die “Fotzn’spanglerei” in Garmisch-Partenkirchen Eine Zahnarztpraxis bescherte Merkur.de am Dienstag den deutschsprachigen journalistischen Artikel mit den meisten Facebook- und Twitter-Interaktionen. Der Grund: Ärztin Petra Volz hat die von ihr übernommene Praxis in “Fotz’nspanglerei” umbenannt. Anstößig ist an dem neuen Namen der Praxis allerdings nichts, denn “Fotzn” ist im Bayerischen ganz einfach ein derber Begriff für den Mund. Auf hochdeutsch heißt die Praxis also in etwa “Maulklempnerei”. Zwar hat die Ärztin von einzelnen Patienten auch Unmut für den neuen Namen geerntet, doch in der Mehrheit gab es Lob. So auch in den sozialen Netzwerken, wo viele der 43.400 Interaktionen von bayerischen Facebook-Seiten wie “Mei Herz schlogt boarisch!”, “Addnfahrer” oder “Boarisch – mei LebensGfui” kamen.