Bauer Media Group: Shafi Saxena folgt auf Björn Lander als Chefin des OCP-Geschäfts

Björn Lander, President und Head of Business Area OCP (Online Comparison Platforms), sowie Joakim Lundqvist, Chief Financial Officer OCP, verlassen die Bauer Media Group. Landers Aufgaben übernimmt zum 1. September Shafi Saxena, die zuletzt als Beraterin im Silicon Valley gearbeitet hat.

Ein neuer Finanzchef für das OCP-Geschäft soll in Kürze bekanntgegeben werden. Bauer betreibt in sechs europäischen Ländern führende Online-Vergleichsportale wie etwa Zmarta in den nordischen Staaten, Rankomat in Polen oder NetBrokers in Tschechien und Serbien.

Shafi Saxena fängt bereits zum 1. August bei Bauer an, um einen harmonischen Übergang zu gewährleisten. Nach dem Ausscheiden von Lundqvist übernimmt Agnieszka Anielska (Head of New Business Development OCP) die Aufgaben als Chief Financial Officer interimsweise.

