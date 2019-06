Addressable TV: Kooperation von P7S1 und Mediengruppe RTL heißt “d-force”

Auf der Bühne der Screen Force Days präsentieren Dang und Wagner nicht nur den Namen der bereits Anfang Juni verkündeten Kooperation, sondern sprachen auch eine Einladung an die Kollegen von YouTube aus: “Macht doch mit! Kommt auf die Plattform”, so Dang.

Mit d-force startet unser #JointVenture mit der @P7S1Group. Matthias Dang lädt auch Google mit den Worten "Kommt, macht mit. Just Do it." ein, am Joint Venture teilzuhaben.#sfd19 @ScreenforceDE pic.twitter.com/PzrvXCsare

— Mediengruppe RTL (@MediengruppeRTL) June 26, 2019