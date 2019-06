Standort-Verlagerung und Outsourcing: PayPal streicht in Berlin 309 von 355 Stellen

Der Bezahldienstleister Paypal streicht am Standort Berlin 309 von 355 Stellen. Das berichten Medien unter Berufung auf die Gewerkschaft Verdi. PayPal hat entsprechende Umstrukturierungen bestätigt. Teile der Arbeit der Berliner Belegschaft sollen an andere PayPal-Standorte oder an externe Partner verlegt werden, so eine Unternehmens-Sprecherin.