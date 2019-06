Sender- und Vermarktungschef Thorsten Braun verlässt Disney

Zuerst über die Personalie berichtet hat DWDL.de. Der Sender hat den Abgang Brauns bestätigt. Die Präsentation für Disney bei den Screenforce Days übernimmt nun Julia Schörner, Head of Sales bei Disney Media Sales & Partnerships. Ein Nachfolger für Braun ist noch nicht gefunden.

Der Manager hat seit 2013 für Disney u.a. die Vermarktung aufgebaut und später auch die Leitung des Disney Channel übernommen. Wie DWDL schreibt, soll das Deutschlandgeschäft von Fox in den nächsten Monaten bei Disney einsortiert werden und der neue Streaming-Dienst Disney+ soll kommendes Jahr auch in Deutschland starten. Für einen neuen Disney-Deutschland-Chef gibt es also genug zu tun.

Anzeige

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.