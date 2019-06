“Pastewka”: Dreharbeiten zur finalen Staffel für Prime Video haben begonnen

In zehn Folgen werden die Zuschauer zum letzten Mal an den Höhen und Tiefen der Pastewka-Familie teilhaben. Die finale Staffel mit Bastian Pastewka in seiner Paraderolle ist ab 2020 exklusiv bei Amazon Prime Video für Prime-Mitglieder verfügbar.

Der Cast aus Anne (Sonsee Neu), Hagen (Matthias Matschke), Frau Bruck (Bettina Lamprecht), Kim (Cristina do Rego), Regine (Sabine Vitua) sowie Familienoberhaupt Volker (Dietrich Hollinderbäumer) und Pastewka selbst bleibt erhalten.

Für die Ankündigung schlüpft der Comedian auch gleich in die Rolle:

„Liebe Leute! Also! Wir fangen jetzt einfach mal fröhlich an, unsere Lieblingsserie zu Ende zu drehen. Pastewka geht ab sofort in die Produktion der Staffel 10 und es erwartet mich ein letzter heißer Sommer mit Anne, Kim, Hagen, Papa, Mafalda und der ollen Bruck. Und einem roten Auto. Ein letzter Trip in 10 Folgen – eine davon mit spektakulärer Überlänge, das hat Regine noch schnell klargemacht. Wir beeilen uns mit unserer Goodbye-Season und melden uns, sobald wir wissen, wann der letzte Porreeauflauf bereit ist. Bis dahin verbleibt hochachtungsvoll: Ihr Bastian Pastewka (dieser Text wurde natürlich von Esther geschrieben)!“

“Pastewka” ist ein Amazon Original, produziert von Brainpool Pictures im Auftrag von Minestrone TV, ausführender Produzent ist Tobi Baumann. Die Drehbücher stammen von Sascha Albrecht, Bastian Pastewka, Claudius Pläging und Stefan Stuckmann. Erik Haffner und Markus Sehr sind die Regisseure des Amazon Originals.

