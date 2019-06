#trending // “Tilidin”

In Deutschland führt unterdessen wieder einmal Capital Bra, einer der führenden Köpfe der Deutsch-Pop-Rap-Welle, die Charts an. Die Drogen-Hymne “Tilidin” – Text-Ausschnitt: “Gib mir Tilidin, ja ich könnte was gebrauchen, Wodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen” -, die er zusammen mit Samra eingesungen/eingerappt hat, kam bei Spotify am Freitag auf 1,79 Mio. Streams, am Samstag auf 1,54 Mio. – rekordverdächtig.

Auch auf YouTube führt der Song die deutschen Trends an – mit 5,6 Mio. Views an drei Tagen. Und: Das Album “Berlin lebt 2” ist in der Limited Edition Deluxe Box (Preis: 47 Euro) seit Tagen die Nummer 1 der Amazon-Musik-Charts – obwohl es erst am 4. Oktober erscheint.