#trending // Die unfreiwillig komische Petition gegen “Good Omens” Die BBC-Serie “Good Omens”, die am 31. Mai bei Amazon Prime Video veröffentlicht wurde, hat bei einer Reihe von Christen scharfe Kritik hervor gerufen. Die Serie – ich habe sie noch nicht gesehen – ist eine Verfilmung des Romans “Ein gutes Omen” von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Zum Inhalt schreibt Serienjunkies.de: “Good Omens ist eine komödiantische Endzeit-Fantasy-Geschichte, die sich 2018 abspielt und in der es um den Engel Aziraphale (Michael Sheen) und den Dämon Crowley (David Tennant) geht, die das kommende Ende der Welt versuchen zu verhindern. Die Geburt von Satans Sohn leitet die Apokalypse ein. Auf einen Krieg haben die beiden aber keine Lust, jetzt da sie ihr gemütliches Leben in England genießen wollen. Außerdem ist der Antichrist gerade nicht auffindbar. Doch das letzte Gericht der Menschheit steht bevor und wurde für den nächsten Samstag prophezeit – kurz vor dem Abendessen.” In einer von Christen initiierten Petition hieß es nun, die Serie sei “another step to make satanism appear normal, light and acceptable” und “mocks God’s wisdom”. Die Petition forderte Netflix auf, die Serie abzusetzen. Netflix? Ja, genau: Netflix. Die von 20.000 Leuten unterschriebene Petition hatte sich nichtmal an den richtigen Streamingdienst, nämlich Amazon Prime Video, gerichtet. Roman-Co-Autor Neil Gaiman, der auch das Drehbuch zur Serie geschrieben hat, twitterte daraufhin: “This is so beautiful… Promise me you won’t tell them?” Spätestens nach dem Artikel “Thousands petition Netflix to cancel Amazon Prime’s Good Omens“, der über 255.000 Likes & Co. auf Twitter und Facebook einsammelte, merkten die Initiatoren der Petition den Fehler dann aber doch – und löschten sie.