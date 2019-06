#trending // Getränke Kastner Ein kleiner Getränkemarkt aus Stuttgart-Vaihingen gehört zu den Social-Media-Phänomenen der Woche. Geschäftsführer Hans-Peter Kastner macht in einem offenen Brief auf Facebook seinem Ärger im Bezug auf Plastikmüll Luft. Er schreibt, dass er den Müll von Discountern entsorgen müsse, weil die Kunden ihn in seinen Markt bringen und nicht zurück zu den Discountern. In den jüngsten 12 Wochen seien 10.400 Flaschen und Dosen zusammen gekommen. Kastner: “Ganz ehrlich, ich kann Ihnen nicht sagen ob diese Flaschen fachgerecht recyclet werden oder wie so viel andere Müll einfach in das ferne Ausland verkauft wird und dort in die See geschmissen wird.” Und weiter: “Wir verzichten bewusst in unserem Sortiment auf Einweg Sprudel in den 6er Packen obwohl der Marktanteil bei rund 50% liegt = wir verzichten der Umwelt zu liebe auf Mehrgeschäft was einem Betrieb in unserer Größe nicht leicht fällt. Aber wir machen das aus Überzeugung. Weil wir davon überzeugt sind das es eben NICHT GUT für die Umwelt ist.” Kastners Bitte: “Es liegt in Ihren Händen und Sie haben die Wahl:

Stärken Sie den Fachhandel

Kaufen Sie Mehrweg anstatt Einweg

Helfen Sie mit die Umwelt zu verbessern

Reduzieren Sie unnötigen Plastikmüll

Sichern Sie die Nahversorgung und somit auch die Nachhaltigkeit” 27.500 Likes, Reactions, Shares und Kommentare gab es dafür seit Montagnachmittag. Eine wahnsinnige Zahl für eine Seite mit weniger als 1.000 Pagelikes.