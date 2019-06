#trending // Ruth Bader Ginsburg und die MTV Movie Awards Die MTV Movie & TV Awards haben mittlerweile eine lange Tradition (die erste Ausgabe gab es 1992). Verliehen werden dort seit jeher etwas andere Filmpreise. Zu den Kategorien 2019 gehörten u.a. “Most Meme-able Moment”, “Reality Royalty”, “Most frightened Performance” und “Best Fight”. Die meisten Reaktionen der diesjährigen Ausgabe rief aber kein Blockbuster und kein Hollywood-Star hervor, sondern Ruth Bader Ginsburg, Richterin am Supreme Court der USA. Sie erhielt den Award in der Kategorie “Best Real Life Hero”. Bekommen hat die 86-Jährige, Spitzname “Notorious RBG”, den Preis aber nicht einfach so, sondern tatsächlich mit einem filmischen Hintergrund. Denn: CNN hatte eine Dokumentation über das Leben der Richterin gedreht: “RBG”. CNN war es dann auch, das mit der Awards-Story die meisten Social-Media-Interaktionen erhielt: 120.000 davon gab es für den Text “Ruth Bader Ginsburg wins best real-life hero at MTV Movie & TV Awards“.