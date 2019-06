Snapchat-Deutschlandchefin Marianne Bullwinkel übernimmt Geschäftsführung von RMS

Von

Wie die RMS mitteilt, wird Marianne Bullwinkel zum 1. Oktober neue Sprecherin der Geschäftsführung bei RMS. Die Managerin hat eine bewegte Karriere. Sie war seit Mai 2017 als Country Manager DACH für das Geschäft des Instant-Messenger-Dienstes Snap Inc. im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Davor hatte sie in gleicher Funktion bei Facebook gearbeitet.

“Kennt das Mediageschäft aus vielen Perspektiven”

„Es freut mich außerordentlich, dass Marianne Bullwinkel noch in diesem Jahr die Spitzenposition bei RMS übernehmen wird. Es gibt kaum eine Mediapersönlichkeit, die über eine ähnliche Bandbreite, Expertise und Erfahrung verfügt wie sie. Sie kennt das Mediageschäft aus vielen Perspektiven, in ihrer fast 30-jährigen Karriere hat sie den Beginn des Privatfernsehens ebenso miterlebt wie die nachhaltigen Veränderungen durch das Internet und die Hinwendung zur mobilen Mediennutzung”, erklärt RMS-Geschäftsführer Kai Fischer – und fügt hinzu: “Darüber hinaus ist sie eine in der Werbebranche vielfach ausgezeichnete und anerkannte Persönlichkeit mit einem weitreichenden Netzwerk aus langjährigen Kontakten. Sie ist die absolute Idealbesetzung und unsere Wunschkandidatin, um die führende Marktposition von RMS weiter zu stärken und auszubauen.“

Gestartet hat Bullwinkel ihre berufliche Laufbahn bei Zenith More Media, gefolgt von Initiative Media. Dort stieg die damals 29-Jährige schnell zur Geschäftsführerin von Initiative Deutschland auf. Nach 22 Jahren auf Agenturseite wechselte sie zur Verlagsgruppe Handelsblatt, wo sie als Geschäftsführerin die Vermarktungseinheit IQ Media leitete und das Vertriebs- und Produktmarketing von „Handelsblatt“ und „Wirtschaftswoche“ verantwortete. Danach wurde sie DACH-Chefin bei Facebook.

Entwicklung der Digitalisierung des Radiovermarkters

Bullwinkel sagt zum Wechsel: „Ich freue mich unheimlich, dass ich ab Herbst die Chance haben werde, die dynamische Entwicklung im Audiomarkt mitzugestalten. Für mich schließt sich ein Kreis: Als Mediaplanerin war ich Radio-Expertin, und bis heute ist Radio für mich ein faszinierendes Medium. Ich hätte mir damals nicht träumen lassen, einmal an der Spitze des führenden Radiovermarkters zu stehen. Die Relevanz des Radios als einem der wenigen verbleibenden Massenmedien, gepaart mit den innovativen Entwicklungen im digitalen Markt, machen die Aufgabe bei RMS so spannend.“

Die 51-jährige Medienmanager steht allerdings vor einer gewaltigen Aufgabe. Sie muss die Digitalisierung des Radiovermarkters weiter vorantreiben, um das Unternehmen im hart umkämpften Audiomarkt auszubauen. Das ist kein leichter Job, da die RMS über eine heterogene Gesellschafterstruktur verfügt. So sind an dem Radiovermarkter rund 20 Radiosender beteiligt – darunter Radio Hamburg sowie Antenne Niedersachsen.

