Feierabend für “Endlich Feierabend!”: Sat.1 stellt sein quotenschwaches Vorabend-Magazin ein

Von Beginn an erreichte das Magazin nie Quoten, die in der Nähe des Sender-Normalniveaus landeten. Schon am Starttag, dem 30. Juli 2018, gab es mit 7,5% bei den 14- bis 49-Jährigen einen verhaltenen Marktanteil. Mehr als 7% gab es danach nur noch selten, selbst die letzte 6 vor dem Komma stammt aus dem März. Was noch hinzu kommt: Die Tendenz zeigte nicht gerade nach oben.

Kein Wunder also, dass Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger gegenüber DWDL.de nun sagt: “Die Quoten waren nur an wenigen Tagen zufriedenstellend. Trotz unserer Ausdauer haben die Zuschauer das Format nicht wie erhofft angenommen.” Den werktäglichen Sendeplatz um 18 Uhr bekommt demnach nun “Promis privat”, ein Format, das bei seinem Test im November und Dezember 2018 um 17.30 Uhr auch nicht gerade erfolgreich war.

Nicht von dem Aus von “Endlich Feierabend!” betroffen ist die 19-Uhr-Sendung “Genial daneben – Das Quiz”, die allerdings ebenfalls kein großer Hit ist. Auch sie kam zuletzt kaum noch über 6% bei den 14- bis 49-Jährigen, vom Sat.1-Normalniveau von 7,9% in den jüngsten 12 Monaten ganz zu schweigen.

