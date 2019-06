#trending // Anthony Davis

Kaum war der NBA-Titel vergeben, übernahmen Transfer-News die Aufmerksamkeit – ganz so wie hierzulande bei der Fußball-Bundesliga. Der spektakulärste Spielerwechsel in der NBA scheint dabei der von Anthhony Davis zu werden, u.a. NBA All-Star in den Jahren 2014 bis 2019, Olympiasieger 2012 und in der abgelaufenen Saison mit 25,9 Punkten pro Spiel einer der zehn erfolgreichsten Spieler der regulären Season.

Von seinem relativ erfolglosen Team New Orleans Pelicans, das seit der Umbenennung von Hornets in Pelicans im April 2013 in sechs Saisons nur zweimal in die Play-offs kam, geht Davis nun zu den Los Angeles Lakers, dem 16-fachen NBA-Meister, der zuletzt sechs Jahre lang aber auch nicht mehr in den Play-offs spielte. Mit Davis soll das nun wieder klappen. Was den Deal besonders macht: Für den Neuzugang liefern die Lakers den Pelicans mit Lonzo Ball, Brandon Ingram und Josh Hart drei starke Spieler, sowie mehrere Draft-Picks – darunter den Nummer-Vier-Pick im diesjährigen Draft.

Die meisten Interaktionen mit der Neuigkeit sammelte auf Twitter der ESPN-Journalist Adrian Wojnarowski ein, er kam mit seinem Tweet auf sagenhafte 289.000 Likes und Retweets. Auf Facebook lag der Bleacher Report vorn, der sogar 314.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare einsammelte. Auf Instagram kam Davis’ neuer Mitspieler LeBron James mit seinem Post “AD on da way!! @antdavis23. Let’s get it bro! Just the beginning.. #LakeShow” auf gigantische 3,3 Mio. Likes.