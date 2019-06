Kristian Kropp begann seine Karriere 1984 als Volontär bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg. 1986 wurde er Redakteur beim Ersten Privaten Fernsehen in Ludwigshafen. Ab 1988 war als Redakteur und später als Chefreporter bei Radio Regenbogen in Mannheim tätig.

Es folgten Stationen bei Antenne Niedersachsen in Hannover, wo er als Chefredakteur und stellvertretender Programmdirektor arbeitete. Im Jahr 200o gründete er den neuen Jugendsender BigFM in Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. 2009 wurde er zusätzlich Geschäftsführer der RPR-Gruppe und RadioCom in Ludwigshafen.

