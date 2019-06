yesflix statt Netflix: Bibel TV startet Streamingdienst unter dem Motto “Das Gute sehen”

Der ökumenisch-christliche Fernsehsender Bibel TV hat seine technische Verbreitung um ein digitales Geschäftsmodell erweitert: Gestartet wurde unter dem Namen “yesflix” ein SVoD-Dienst, der einer Mitteilung zufolge “lebensbejahenden, positiven Content anbieten” will, “der die christlichen Werte unterstreicht und unterstützt”.

Yesflix beruht auf dem Subscriptionmodell und “Yesflix” und kostet 7,99 Euro pro Monat. Das Portal ist erreichbar über die Website www.yesflix.de und kann zusätzlich über Smartphone und Tablet angesteuert werden. Eine App für Smart-TV sei in Planung. Technisch basiere yesflix auf der White-Label-Plattform “JetEngage”, die zur Verwertung und Vermarktung digitaler Medieninhalte entwickelt wurde.

Im Fokus von yesflix stehen Inhalte, die für Grundwerte wie Familie, Partnerschaft, Verantwortung und Liebe stehen sollen. Verständlich daher, dass der neue SVoD-Dienst auf die Darstellung von Sex und Gewalt verzichtet. Das Filmangebot besteht beispielsweise aus den Titeln “Einsam bin ich, nicht allein”, “Kleine Helden, große Wildnis”, “Wenn die Liebe siegt”, “Eine total verrückte Bescherung”, “Jurassic School” oder “Ein Pastor zum Verlieben”.

Im Seriensegment sind aktuell die beiden Titel “Cedar Cove” und “Die Coal Valley Saga” zu finden.

“Wir sehen, dass zunehmend das Vertrauen in die Medien verlorengeht und dass die Menschen in einer Flut von Medienangeboten nach positiver, verlässlicher Orientierung suchen. Dies wollen wir mit yesflix bieten”, so Beate Busch, stellv. Geschäftsführerin Bibel TV.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserem Schwestermedium Blickpunkt:Film

