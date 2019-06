#trending // Festivals, Müll und schlechter Journalismus Ebenfalls sehr erfolgreich in den sozialen Netzwerken waren zwei Bild-Artikel. Wobei: einer davon ist nicht wirklich ein “Artikel”, denn die Seite besteht nur aus Headline plus sechs Zeilen: “Sputnik Spring Break – 200 Tonnen Müll nach Musikfestival” kam auf 14.300 Interaktionen auf Facebook und Twitter. Der zweite ist länger: “Riesen-Ärger über Müllberge – Klima retten? Aber nicht bei Open-Air-Festivals!” erreichte 26.900 Reaktionen. Das Problem an jenem “Klima retten?”-Text: Bild versucht hier, mit dem ernsthaften Problem des Mülls auf Musik-Festivals einseitig und populistisch diejenigen zu diskreditieren, die “gern grün” wählen, “Klimaschutz und weniger Plastik” wollen. Vermeintlicher Beweis für die These, dass genau die Menschen, die sich für Klimaschutz und Plastikvermeidung einsetzen, bei “Rock im Park” & Co. tonnenweise Müll hinterlassen: “Laut Statista waren ein Drittel der Konzert-/Festivalbesucher 2018 zwischen 20 und 29 Jahre alt. 33 Prozent der unter 30-Jährigen wählten bei den Europawahlen grün.” Schon allein die Formulierung “Laut Statista” hat mit Journalismus nicht viel zu tun, denn die erwähnte Umfrage stammt aus der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) 2019. Liebe Journalisten: Statista sammelt tonnenweise Statistiken, Studien, Umfrageergebnisse und andere Zahlen zusammen und bereitet sie grafisch auf. Nahezu nie ist die Quelle für die auf Statista verfügbaren Zahlen Statista. Erhoben haben all die Daten stattdessen andere Unternehmen und Organisationen. Dass Statista die tatsächliche Daten-Quelle nur Premium-Nutzern anzeigt, ist sehr kritikwürdig und vermutlich einer der Hauptgründe dafür, dass immer wieder “Quelle: Statista” in eigentlich journalistischen Artikeln zu lesen ist. Doch zurück zum Bild-Artikel: 33% unter-30-jährige Grünen-Wähler mit 33% 20- bis 29-jährigen Festivalbesuchern gleichzusetzen ist natürlich mindestens vereinfachend, vor allem aber unwissenschaftlich, plump und populistisch. Gibt es Erhebungen und Studien, wer auf Festivals den Müll hinterlässt? Alter? Politische Einstellung? Natürlich nicht. Genau so könnte man also sagen: Die Festivalbesucher sind zu fast 30% über 50 Jahre alt, bei den Über-50-Jährigen wird vor allem CDU/CSU gewählt, CDU/CSU-Wähler hinterlassen also massenweise Müll bei Festivals.