Wieben arbeitete bereits seit 1966 in der Redaktion der “Tagesschau”, seinen ersten Einsatz als Sprecher hatte er 1973. Die 20-Uhr-Ausgabe präsentierte er erstmals am 5. Mai 1974. Geboren wurde Wieben 1935 in Hennstedt in Schleswig-Holstein. Anfang der 1960er-Jahre begann er als Fernsehansager beim damaligen Sender Freies Berlin.

Wieben schrieb auch Bücher auf Plattdeutsch und sprach Hörbucher ein.

