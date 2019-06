Neuer Clip mit Kroos, Zidane & Co.: Adidas zelebriert den Mythos “Real Madrid”

Sportlich lief es für den Traditionsklub Real Madrid in dieser Saison ungewohnt holprig. Dem Mythos des Vereins schadet dies allerdings nicht, wie der neue Kurzfilm "The Fabric of Real Madrid" von Ausrüster Adidas zeigt.

“The Fabric of Real Madrid” heißt eine neue Kurzdokumentation von Adidas: Darin sprechen Fußballer, wie der deutsche Nationalspieler Toni Kroos und der Franzose Karim Benzema, über ihre Zeit bei Real Madrid und was es heißt, für den traditionsträchtigen Klub zu spielen. Auch der ehemalige Spieler des Klubs und jetzige Trainer Zinedine Zidane weiß einiges zu berichten. Hinzu kommen Schilderungen von Menschen, die sonst eher im Hintergrund tätig sind, beispielsweise der Platzwart.

Natürlich geht es in dem siebenminütigen Clip auch um “the fabric”, also den Stoff des Vereins, das berühmte weiße Trikot der “Los Blancos”. In verschiedenen Szenen erhält der Zuschauer einen Einblick in die Arbeit des Zeugwarts und erfährt zudem, wie er die Arbeit bei Real Madrid empfindet.

tb

