IVW-Monat Mai: neue Vermarktungseinheit Funke Next Level TV auf Platz 30, Transfermarkt und Weather Channel größte Gewinner

Funke hat seine TV-Marken wie Hörzu, TV Digital, WerStreamt.es und TV direkt in einer neuen Vermarktungseinheit gebündelt und weist sie nicht mehr einzeln in der IVW aus. Die neue Marke Funke Next Level TV steigt direkt auf Platz 30 der IVW-Tabelle ein - mit 45,4 Mio. Inlands-Visits. Die größten prozentualen Gewinner in der Top 50 heißen unterdessen Weather Channel und Transfermarkt.de.