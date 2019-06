Das müssen Publisher zum jüngsten Google-Update wissen

Gleichwohl lässt es Betreiber kleinerer Webseiten hoffen. Denn die wichtigste Neuerung ist, dass künftig nur noch maximal zwei Treffer pro Ergebnisliste von einem Publisher angezeigt werden. Bislang war die Anzahl von Links zu einer Webseite auf der ersten Google-Trefferseite nicht begrenzt. Die Regelung gilt auch für Subdomains.

Nur in Ausnahmefällen, “wenn unsere Systeme feststellen, dass das außergewöhnlich relevant für eine bestimmte Suche ist”, würden Subdomains als gesonderte Seiten behandelt und damit eine Ausspielung von mehr als zwei Resultaten einer Domain auf der ersten Seite möglich.

Anders sieht es derzeit bei unterschiedlichen Länder-Domains aus: So greift die Regel aktuell nicht, wenn ein Unternehmen etwa mit Webseiten unterschiedlicher Länder-Domains – beispielsweise eine amerikanische und eine kanadische – zur Suche passende Inhalte liefert. Das gab der Konzern über den offiziellen Twitter-Account “Google SearchLiaison” bekannt.

Have you ever done a search and gotten many listings all from the same site in the top results? We've heard your feedback about this and wanting more variety. A new change now launching in Google Search is designed to provide more site diversity in our results….

— Google SearchLiaison (@searchliaison) June 6, 2019