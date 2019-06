Salesforce übernimmt Analyse-Spezialist Tableau für 15,3 Milliarden Dollar

Salesforce möchte mit der Übernahme von Tableau eine größere Rolle in der digitalen Transformation spielen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Der Deal umfasst alle Tableau-Stammaktien, die gegen 1103 Salesforce-Stammaktien eingetauscht werden. Salesforce-Papiere verloren verloren knapp sechs Prozent, während die von Tableau zuletzt um ein Drittel stiegen. “Tableau hilft Menschen, Daten zu sehen und zu verstehen, und Salesforce hilft Menschen, Kunden zu binden und zu verstehen. Es ist wirklich das Beste aus beiden Welten für unsere Kunden“, erklärte Co-CEO Marc Benioff in einem Statement.

“Durch die Zusammenarbeit mit Salesforce können wir Menschen auf der ganzen Welt helfen, Daten zu sehen und zu verstehen”, sagte Adam Selipsky, CEO von Tableau, der auch künftig die Geschäfte leiten soll. Tableau hat seinen Hauptsitz in Seattle und mehr als 86.000 Kunden. Auch der US-Provider Verizon und Netflix nutzen die Dienste. Selipsky, ehemals Manager bei Amazon, hat die Softwaretools von Tableau auf cloudbasierte Abos umgestellt. Zum Sortiment der Firma gehören mittlerweile neben Diagrammanwendungen und Analyse-Dashboards auch Datenbereinigungs- und Machine-Learning-Tools.

Today is a big day at Tableau! We are joining the @Salesforce family and together we’re going to dramatically accelerate our mission to help people see and understand data. Our #DataFam just got a lot bigger! https://t.co/kA6Pdh2qGU

Key Info: https://t.co/LUaNA64NPu pic.twitter.com/Co6GpuRdUe

