Bahn-Tochter DB Schenker baut eigenen Newsroom auf und holt Bild-Mann als Leiter

Der 37-jährige bisherige stellvertretende Ressortleiter Politik und Wirtschaft bei Bild ist bei Schenker Head of Global Newsroom in der Schenker-Zentrale in Essen. Esser berichtet an Mirko-Alexander Kahre, 47, seit August 2018 Head of Corporate Communications. Neu bei DB Schenker ist ebenfalls Denise Bartlett, 31, die nach Stationen bei Trivago und zuletzt der DKMS ins Team von Fritz Esser wechselt.

Als Director Change Communications verantwortet Christian Annus, 46, die Change Kommunikation und die interne Kommunikation des Logistikunternehmens. Annus ist bereits seit rund zwei Jahren für den Konzern tätig und berichtet wie Esser an Mirko-Alexander Kahre. Sein Team verstärkt Julianna Norsam, 44, als Manager Corporate Communications, die innerhalb des Unternehmens in die Kommunikation von DB Schenker wechselt.

DB Schenker hat rund 80.000 Beschäftigte an über 2.000 Standorten weltweit.

