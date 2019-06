“Zum Werkzeug des Täters gemacht”: Presserat rügt “Bild” wegen Veröffentlichung des Christchurch-Videos

Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch hatte Bild.de das Live-Videos des Täters ausschnittweise in kommentierter Fassung veröffentlicht. Dies hatte eine breite Debatte unter Medienmachern ausgelöst und der "Bild" einiges an Kritik eingebracht. Nun hat der Presserat die Veröffentlichung des Videos gerügt. Die Redaktion habe sich "zum Werkzeug des Täters gemacht".

Der Christchurch-Attentäter hatte im im März die Tötung von über 50 Menschen live via Facebook ins Internet übertragen. Auch Facebook wurde wegen der Verbreitung des Videos massiv kritisiert und hat in der Folge die Regeln für Live-Streaming auf der Plattform verschärft. Bild.de veröffentliche einen kommentierten Zusammenschnitt der Live-Übertragung unter der Überschrift „17 Minuten Mordfeldzug“. Die Taten selbst wurden in dieser Fassung nicht gezeigt, allerdings sah man den Attentäter auf dem Weg zu den Moscheen und beim Laden seiner Waffen. Laut Presserat reichten diese Bilder, um Assoziationen zu erzeugen, “die weit über das berechtigte öffentliche Interesse an dem Geschehen hinausgingen”. Auch die detaillierte, dramatisierende Schilderung und drastische Bebilderung im Begleittext zum Video bedienten nach Ansicht des Beschwerdeausschusses überwiegend Sensationsinteressen.

“Bild”-Chef Julian Reichelt hatte die Veröffentlichung damals in einem Kommentar verteidigt: “Durch Journalismus wird aus einem Ego-Shooter-Video ein Dokument, das Hass demaskiert und aufzeigt, was der Terrorist von Christchurch ist: kein Kämpfer, kein Soldat.” Man dürfe das Video nicht den sozialen Netzwerken überlassen, so Reichelt. Beim Presserat waren wegen der Veröffentlichung des Videos durch die Bild mindestens 35 Beschwerden eingegangen.

Eine weitere Rüge kassierte Bild.de wegen einer Verletzung des Persönlichkeitsschutzes nach Ziffer 8 des Pressekodex. Die Redaktion hatte unter der Überschrift „Anwältin: ‚Opfer waren zur falschen Zeit am falschen Ort‘“ über einen Verkehrsunfall berichtet, bei dem ein junges Paar ums Leben kam. Veröffentlicht wurden in diesem Zusammenhang Vorname, abgekürzter Nachname und Alter sowie ein Foto des männlichen Opfers. Ein öffentliches Interesse an dieser identifizierenden Darstellung bestand laut Presserat nicht, da es sich bei dem jungen Mann nicht um eine Person des öffentlichen Lebens handelte. Auch hätten seine Hinterbliebenen der Veröffentlichung der Angaben nicht zugestimmt, so dass ein grober Verstoß gegen den Opferschutz vorlag.

Weitere Rügen wurden ausgesprochen gegen die “Nordwest Zeitung” (Schleichwerbung), gegen die “Ostthüringer Zeitung” (Verletzung des Persönlichkeitsschutzes), gegen “Bravo Sport” (Schleichwerbung), gegen “Brigitte” (Schleichwerbung), gegen merkur.de (Schleichwerbung) sowie gegen die Beilage “Rhein Main Media” (Schleichwerbung).

