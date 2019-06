Schluss mit dem Artikel-Einzelverkauf! Blendle setzt künftig voll auf das Premium-Modell

Blendle möchte sich vom Verkauf einzelner Artikel verabschieden. Stattdessen will sich die niederländische Online-Nachrichtenplattform auf das eigene Premium-Abo-Modell konzentrieren. Dies berichten diverse niederländische Medien, unter anderem “dutchnews.nl”. Demnach soll das sogenannte “Micropayment”-Modell im Online-Kiosk, bei dem einzelne Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften für einen geringen Betrag angeboten werden, im August eingestellt werden.

Das Unternehmen ging 2014 als eine Art digitaler Zeitungskiosk an den Start, bei dem die Nutzer aus einer großen Auswahl verschiedener Medien die Artikel einzeln kaufen konnten. Vor zwei Jahren dann startete Blendle seinen Premium-Service. Dort werden den Lesern ausgewählte Artikelvorschläge und der Zugang zu Zeitschriften für 10 Euro pro Monat geboten.

“Neun von zehn Start-ups sind innerhalb eines Jahres vom Markt, aber wir sind nach fünf Jahren weiterhin dabei”, wird Blendle-Mitgründer und Geschäftsführer Alexander Klöpping zitiert. Die Entscheidung für den Schritt hin zum Premium-Modell begründet er wie folgt: “Ich führe ein Team von 50 Leuten, wir haben 60.000 Abonnenten und 100.000 Menschen, die für einzelne Artikel zahlen. Aber um ehrlich zu sein: Wir machen immer noch keinen Gewinn.” Damit Blendle profitabel wird, müssten es 100.000 Premium-Abonnenten sein.

Bei einem Medientreffen im Blendle-Büro in Utrecht hieß es, dass der Kurswechsel riskant sei, da die Micropayments den Verlagen vorerst die meisten Einnahmen bescherten. Im “deVolkskrant” wird Klöpping wie folgt zitiert: “Wir werden Micropayments-Nutzern ein Angebot unterbreiten und erwarten, dass viele von ihnen infolgedessen auf Premium umsteigen. Wir erwarten, dass die Verlage langfristig noch mehr Geld verdienen. Und wenn das enttäuschend ist, werden wir es uns noch einmal überlegen.”

Blendle was always the one people mentioned when they argued that pay-per-article or micro-payment would work. But, except in very limited cases, this simply isn’t the case. Subscription is the better option because it encourages loyalty and reduces friction.

— Thomas Baekdal (@baekdal) June 5, 2019