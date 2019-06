BBDO Germany: Erwin Bakker wird neuer Finanzchef

Die dürfte nun spätestens Mitte August 2019 ein Ende finden. Dann tritt der 54-Jährige seinen neuen Job in Düsseldorf an, wie am Freitag bekannt wurde. Vor seiner Tätigkeit als CFO bei Dentsu Aegis verantwortete Bakker von 2011 bis 2015 die Finanzen der Hirschen Group in Hamburg. Seine bisherigen Aufgaben bei Dentsu übernimmt seit Anfang des Jahres Oliver Dahlmann.

“Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Erwin Bakker, der eine große Erfahrung und Kontinuität mitbringt und der uns auch menschlich überzeugt hat”, erklärt seine künftige Chefin Heiß. Nach dem Abgang des BDDO-Spitzen-Duos Frank Lotze (CEO) und Wolfgang Schneider (CCO) im Februar war die Finanzchefin zur neuen CEO aufgerückt. Bis zu Bakkers Dienstantritt wird sie ihre bisherigen Aufgaben als CFO interimistisch fortführen.

