#trending // Der Circus Roncalli Der Circus Roncalli hat am Dienstag für eine der weltweit erfolgreichsten Stories in den sozialen Netzwerken gesorgt. boredpanda berichtete im Artikel “German Circus Uses Holograms Instead Of Live Animals For A Cruelty-Free Magical Experience” darüber, dass Roncalli keine lebenden Tiere mehr in der Manege auftreten lässt und stattdessen aufwändige Hologramme von Elefanten, Pferden & Co. präsentiert. 170.000 Likes & Co. gab es innerhalb von wenigen Stunden auf Facebook und Twitter. Das Interessante an der Sache: Die “Neuheit” ist schon ein Jahr alt. Bereits im April 2018 berichtete u.a. die Westdeutsche Zeitung im Artikel “Circus Roncalli ersetzt Tiere durch Hologramme” über die Aktion. Ein gutes Beispiel dafür, wie zeitlos manche Themen sind.