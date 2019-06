„Sehr schöne, langfristig stabile Lösung“: So wirbt Springer-Chef Döpfner vor der Belegschaft für den Deal mit KKR

Bislang hat sich Konzernchef Mathias Döpfner zu dem geplanten Einstieg des US-Finanzinvestors KKR bei Axel Springer eher bedeckt behalten - zumindest in der Öffentlichkeit. Jetzt hat sich der CEO aber intern in einer Videobotschaft an die Belegschaft deutlich für eine Beteiligung der Amerikaner ausgesprochen. Demnach sei die Partnerschaft mit dem Finanzinvestor aus New York auf „mindestens fünf Jahre“ angelegt.

Von

Die Pflichtmitteilung an die Anleger klang dürr und sperrig. In rund zwanzig Zeilen meldete Springer-Chef Mathias Döpfner vergangene Woche, dass der US-Finanzinvestor KKR als strategischer Investor Interesse an einem Einstieg bei dem Berliner Medienhaus (Bild, Welt) habe (MEEDIA berichtete). Nun hat sich der Medienmanager vor der Belegschaft für eine langfristige Beteiligung der New Yorker an Springer stark gemacht. „Das wäre eine sehr schöne, langfristig stabile Lösung für das Unternehmen“, erklärte der Springer-Chef in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter.

Darin macht Döpfner – lässig im Pulli – deutlich, dass sich KKR zu den Unternehmenswerten von Axel Springer bekannt habe und bereit sei, in den Ausbau von Springers Kerngeschäft zu investieren. Dazu zählen der digitale Journalismus sowie das digitale Rubrikengeschäft. Zugleich unterstrich Döpfner, dass KKR ein langfristiges Interesse habe. „Dies wäre eine längerfristige, über mehrere Jahre dauernde Partnerschaft“, erklärt Döpfner in der Videobotschaft, die MEEDIA vorliegt. Eine Sprecherin von Springer betonte auf MEEDIA-Anfrage: „Uns ist auch in diesem Fall wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relevante Informationen über das Unternehmen aus erster Hand erfahren.“

Bessere Investitionschancen

Dass Springer einen Finanzinvestor wie KKR an Bord holen will, begründet der Vorstandsvorsitzende in dem Video unter anderem mit besseren Investitionschancen. So könne ein kapitalkräftiger Partner helfen, die gegenwärtigen Wachstumsstrategie des Medienkonzerns über die Grenzen Europas hinaus mit Finanzmitteln zu unterstützen. Das wäre eine „Lösung, die dem Unternehmen wirklich den Raum gibt, dieses Wachstum unternehmerisch zu gestalten“.

Doch es gibt noch einen weiteren Grund: die fehlenden Kursfantasie in die Springer-Aktie. Zwar hätten in den vergangenen Jahren viele Aktionäre trotz eines strukturell rückläufigen, eher analogen Geschäfts in das Springer-Papier investiert und dabei immer wieder von steigenden hohen Dividenden profitiert. Zugleich seien im Laufe der Zeit weitere neue Geschäfte hinzugekommen – von Idealo, über Stepstone bis zum “Business Insider”, die sehr dynamisch wachsen würden.

Anzeige

Doch obwohl Springer immer wieder – wenn auch mit vergleichsweise kleinen Summen – in solche Wachstumsfelder investiert habe, sei „oft der Kurs nicht gestiegen, sondern gesunken. Das ist unbefriedigend“, so Döpfner. Der Springer-Kurs kennt seit mehr als einem Jahr nur eine Richtung: bergab. Bewegte sich die Notierung noch im Februar 2018 bei mehr als 73 Euro dümpelte das Papier zuletzt bei rund 46 Euro. Vor dem Hintergrund nachlassender Werbemärkte und einer drohenden Konjunkturabkühlung kehrten viele Aktionäre der Aktie zunehmend den Rücken.

Gespräche mit KKR laufen noch

Sollte sich KKR bei Springer beteiligen, wollen Verlegerin Friede Springer und Döpfner „voll an Bord“ bleiben, betont Döpfner in der Videobotschaft. Sie hätten keine Absicht, sich von ihren Anteilen zu trennen. Noch sei allerdings nichts entschieden. Die Gespräche mit KKR liefen noch. Fraglich ist auch, ob KKR einen Mehrheitsanteil übernimmt. Denn neben den 45,4 Prozent von Friede Springer und Mathias Döpfner halten die Springer-Enkel Axel Sven und Ariane Melanie ein Paket von zusammen 9,8 Prozent.

Für KKR wäre Springer nicht das erste Investment in den deutschen Mediensektor. So hatte sich der Finanzinvestor von 2006 bis 2013 an der TV-Kette ProSiebenSat.1 beteiligt. Jüngst kam ein weiterer Deal hinzu. Anfang des Jahres übernahm der Finanzinvestor das Fernseh- und Filmreich rund um die Tele München-Gruppe sowie weitere Produktionsunternehmen, um eine neue Medienplattform gemeinsam mit CEO Fred Kogel zu etablieren (MEEDIA berichtete).

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.