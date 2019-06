“Das letzte Wort”: Netflix bringt exklusive Serie mit Anke Engelke

Anke Engelke ist schon bald mit einem Original auf Netflix zu sehen – und zwar in einer sechsteiligen tragikomischen Serie. Darin spielt sie eine Trauerrednerin, die nach dem Tod ihres Mannes den Glauben an ihre Arbeit und die Kontrolle über ihre Familie verliert. Die Produktion für den US-Streamingdienst übernimmt Pantaleon Films, die in der Vergangenheit unter anderem die Serie "You Are Wanted" für Prime Video verantwortet haben.