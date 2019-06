Erweiterung des Digital-Portfolios: Madsack Mediengruppe übernimmt Plattform pferde.de

Die Madsack Mediengruppe vergrößert ihr digitales Portfolio: Mit der Übernahme des Online-Pferdemarktes "pferde.de" durch das Vertical "Deine Tierwelt" soll das Wachstum weiter angetrieben werden. Das Portal hat sich auf die Vermittlung von Pferden, Dienstleistungen und Zubehör in Deutschland spezialisiert.

“Pferde.de” wurde 1998 als erster Online-Pferdemarkt gegründet. Mit der nun erfolgten Übernahme durch die Madsack Mediengruppe soll es in Zukunft neue Produkte, multimediale Inhalte und weitere Dienstleistungen sowie Kooperationen. Verantwortet wird das Digitalangebot von den Geschäftsführern Maren Rabeler und Daniel D’Amico. Dies gab die Mediengruppe am Dienstag bekannt. D’Amico hat in der Vergangenheit bereits “Deine Tierwelt” entwickelt.

Auf der Plattform werden jährlich rund 200.000 Tiere von Züchtern, Tierschutzorganisationen und Privatpersonen in ein Zuhause vermittelt, wie es in der Mitteilung heißt. Das inhaltliche Angebot erstreckt sich dabei vom Magazin über den Podcast bis hin zum Web-TV, das von einer Redaktion sowie Experten betreut wird. Monatlich kommt das Portal auf mehr als fünf Millionen Besucher.

tb

