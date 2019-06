Wechsel vom “Handelsblatt”: Thomas Höfer wird CCO der Mediengruppe SWMH

Vor seiner Rolle als CCO der SWMH arbeitete Höfer als Director Corporate Partnerships beim “Handelsblatt” und war dort unter anderem für den Ausbau des B2B-Bereichs verantwortlich. Zu Beginn seiner Karriere war er zudem bei der Strategieberatung The Boston Consulting Group und anschließend für ProSiebenSat.1 Media SE in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Der gebürtige Koblenzer studierte Medienmanagement in Berlin sowie Internationales Marketing und Strategie in England und Frankreich.

“Ich freue mich, dass wir mit Thomas Höfer einen erfahrenen und gut vernetzten Manager für uns gewinnen konnten und bin überzeugt, dass er unser Team mit neuen Impulsen gut ergänzen wird“, so Christian Wegner, Vorsitzender der SWMH-Geschäftsführung.

Die SWMH hat ihren Sitz in Stuttgart. An mehr als 30 Standorten im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus produzieren über 6.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zeitungen und Magazine, Anzeigenblätter und Fachinformationen. Zur Gruppe gehören neben der “Stuttgarter Zeitung” und den “Stuttgarter Nachrichten” auch die “Süddeutsche Zeitung”.

tb

