“Rastlos” – Wohnwagen und -mobil-Sharing-Plattform PaulCamper startet eigenes Outdoor- und Reisemagazin

Mit "Rastlos – Tausche Alltag gegen Abenteuer" gibt die Plattform PaulCamper nun ein eigenes Reise- und Outdoormagazin heraus, das künftig viermal pro Jahr erscheint. PaulCamper ist die nach eigenen Angaben größte Camper-Sharing-Plattform in Deutschland. Camping-Interessierte können dort Wohnmobile oder Wohnwagen von erfahrenen Campern mieten.

Die Erstausgabe von “Rastlos” liegt ab 5. Juni am Kiosk. Inhaltlich dreht sich alles um Themen wie Reisen, Entschleunigung, Freiheit und Inspiration. In der ersten Ausgabe geht es z.B. um eine Albanien-Rundreise, eine Reise mit einem neun Meter langen Wohnwagen an den Gardasee, es werden coole Surfspots vorgestellt und es gibt Reiseberichte zu Rom und dem Südwesten Frankreichs. Durch die Rubrik “Kochen” führt der Starkoch Holger Stromberg.

Der Copypreis von “Rastlos” liegt bei 7,90 Euro, um den Pressevertrieb kümmert sich IPS.

