Platzt die Influencer-Bubble? Instagrammerin mit Millionenreichweite scheitert an mickrigem Verkaufsziel

Platzt die Influencer-Bubble? Das Scheitern der Instagrammerin “arii” liest sich zumindest so. Der Influencerin war es trotz 2,6 Millionen Followern bei Instagram nicht gelungen, eine eigene Kollektion in Kooperation mit einem Modelabel ans Laufen zu bringen. So hieß es zunächst, dass nicht einmal 36 T-Shirts verkauft wurden. So viel hätte es gebraucht, auf dass das Label ihre Kollektion dauerhaft ins Sortiment aufgenommen hätte.

Nachdem die Story am Wochenende für Wirbel in Social-Media-Kreisen gesorgt hatte, meldete sich “arii” selbst zu Wort und korrigierte die Zahl nach oben. So hätte sie jeweils 36 Teile von sieben Kleidungsstücken abverkaufen müssen, 252 insgesamt. Dennoch: Gemessen an 2,6 Millionen Followern hätte nur circa jeder zehntausendste User einen Artikel kaufen müssen. Kein unrealistisches Verkaufsziel also. Zudem sind derlei Kooperationen von Influencern mit bekannten Modelabels nicht ungewöhnlich. H&M etwa arbeitet häufig mit Bloggern und Influencern zusammen, um potenzielle neue Käuferschichten anzusprechen.

“arii” löschte den Post, in dem sie sich traurig darüber zeigte, die Ziele nicht erreicht zu haben, kurze Zeit später. Twitter-Nutzer nahmen das zum Anlass, über die Gründe für das Versagen zu mutmaßen. So habe die Influencerin das Produkt nicht ausreichend beworben. Zudem hätten die Werbe-Postings nicht zur Ästhetik ihre anderen Instagrambeiträge gepasst. Andere meinten, sie habe es nicht geschafft, sich als verkaufende Influencerin zu etablieren.

The influencer bubble is bursting. This young lady has well over 2 million followers and couldn’t sell 36 shirts. Focus on genuine engagement and not followers cuz they ain’t gonna buy a thing. pic.twitter.com/uOSVxc2k4D

Auch wurde erneut Zweifel an den immensen Reichweiten von Influencern laut. Der häufige Vorwurf: Sowohl Follower als auch die Interaktion in Beiträgen könnten eingekauft und damit “gefaked” sein.

Her two most recent posts have good, real engagement. She definitely has a bunch of real followers.

Does she have 2.6 mil real followers? That's up for debate, as these engagement # are low for 2.6m. But she definitely has enough real followers to sell 36 of literally anything. pic.twitter.com/oNZJX3tdqR

