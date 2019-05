Unbefriedigende Kiosk-Verkäufe mit Leonardo da Vinci: Focus richtig mies, Spiegel kommt mit blauem Auge davon

Von

Der Spiegel setzte von seiner Ausgabe 18/2019 in Supermärkten, Kiosken und anderen Pressehandlungen laut IVW genau 161.771 Exemplare ab. Das entspricht einem kleinen Minus gegenüber den beiden Vorwochen, ist aber klar von dem in Woche 14 erreichten Allzeit-Tief von 145.632 Einzelverkäufen entfernt. Der 12-Monats-Durchschnitt – derzeit 176.100 Exemplare – wurde recht klar verfehlt, der 3-Monats-Durchschnitt von 164.000 Einzelverkäufen nur leicht. Der Titel “Das Da Vinci Vermächtnis” zum 500. Geburtstag des Gelehrten war also kein Hit, aber auch kein übermäßiger Flop für den Spiegel. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen, erreichte Der Spiegel 18/2019 eine verkaufte Auflage von 697.756, darunter 93.902 ePaper und Spiegel-Plus-Kunden.

Der stern probierte es unterdessen mit dem Thema Bio: “Bio gewinnt” lautete der Titel, “Gut für uns, gut für die Natur, gut für die Bauern: das blühende Geschäft mit Öko-Produkten” die Unterzeile. 116.947 griffen im Einzelhandel zum Heft, weniger als in der Vorwoche, aber mehr als beim historischen Tief von 109.637 zwei Wochen zuvor. Den 12-Monats-Durchschnitt von derzeit 133.700 Einzelverkäufen verfehlte der stern klar, den 3-Monats-Durchschnitt von 119.400 leicht. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 464.954 Exemplaren, inklusive 24.634 ePaper.

Richtig mies lief die Woche 18 für den Focus: Nur 41.443 mal griffen die Menschen im Einzelhandel zu. Das Heft mit dem Titel “Wie das Neue in die Welt kommt – Zum 500. Todestag des Universalgelehrten Leonardo da Vinci” gehörte damit zu den schwächsten Focus-Ausgaben überhaupt – auch wenn der Minusrekord der Nummer 10/2019 (35.555) und der Vorwochen-Wert (39.875) immerhin übertroffen wurden. Insgesamt kam Ausgabe 18/2019 auf einen Verkauf von 359.356 Exemplaren, davon 43.358 ePaper.

