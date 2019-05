trending: Annegret Kramp-Karrenbauer, “Gavin & Stacey” und “Ausländer”

#trending // Gavin & Stacey

Thema Nummer 1 bei den Briten war logischerweise nicht Annegret Kramp-Karrenbauer. Und auch die Europawahl interessiert dort nur bedingt. Stattdessen mit massenhaft Social-Media-Reaktionen: die Ankündigung eines Christmas Specials der Comedyserie “Gavin & Stacey“. Die Serie lief in den Jahren 2007 bis 2010 mit insgesamt nur 21 Folgen bei der BBC [und nie in Deutschland]. Einer der Autoren, Entwickler und Schauspieler der Serie: James Corden, inzwischen weltweit bekannt aus der “Late Late Show” und der Rubrik “Carpool Karaoke”.

In all den Jahren nach dem Aus der Serie blieb ihr eine treue Fangemeinde erhalten, die sich nun wahnsinnig auf das Comeback in Form eines Christmas Specials freut. Lad Bible erreichte mit dem Artikel “Gavin & Stacey To Return For Christmas Special In 2019” beispielsweise 170.000 Likes & Co., der Mirror mit “BREAKING Gavin and Stacey to RETURN on BBC after 9 years away” 88.300, The Sun mit “James Corden reveals Gavin & Stacey is returning for a Christmas Day special” 79.100 und die BBC mit “Gavin and Stacey: James Corden announces Christmas special” 60.200.

James Corden hatte das Geheimnis zuvor selbst in den sozialen Netzwerken enthüllt. Auf Facebook zeigte er das Cover des Drehbuchs, das er wiederum mitgeschrieben hatte und postete dazu: “Ruth Jones and I have been keeping this secret for a while… We’re excited to share it with you. See you on Christmas Day BBC One⁩ #GavinandStacey” Sagenhafte 665.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare gab es dafür bis Mitternacht deutscher Zeit. Ein identischer Tweet kam zudem auf 333.000 Likes und Retweets.