Böhmermann im ZDF-Hauptprogramm: Grimme-Preis-Format “Prism is a dancer” bekommt Neuauflage

TV-Moderator Jan Böhmermann will seinen Gästen ein weiteres Mal vorführen, wie leichtsinnig sie im Internet mit Informationen über sich umgehen. Dafür bringt er sein mit einem Grimme-Preis ausgezeichnetes Format "Lass dich überwachen!" am kommenden Freitag ins ZDF-Hauptprogramm.

Im Vorfeld der “Prism is a dancer Show” hat der Satiriker und Grimme-Preisträger das Live-Publikum auf dessen digitale Aktivitäten scannen lassen, wie das ZDF am Dienstag mitteilte. Aus der Summe der pikanten Fundstücke – von Party-Selfies auf Facebook bis zu Details aus LinkedIn-Lebensläufen – habe Böhmermanns Team eine bunte Show geschaffen, inklusive Einspielfilmen und prominenter Gäste. Das ZDF zeigt die “Prism is a dancer Show” am Freitag (31. Mai) um 23.00 Uhr.

“Ich möchte mich herzlich bei unseren Zuschauern im ‘Studio König’ in Köln-Ehrenfeld bedanken. Ohne leichtsinnige Menschen wie sie wäre ‘Lass dich überwachen!’ nicht möglich”, zitiert das ZDF den 38-Jährigen. Der Satiriker nahm im April seinen fünften Grimme-Preis entgegen – ausgezeichnet wurden er und sein Team für “Lass dich überwachen! – Die Prism Is A Dancer Show”, einer Sonderausgabe von “Neo Magazin Royale” auf ZDFneo. dpa Anzeige

