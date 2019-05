Strache-Video: Böhmermann will keine weiteren Einblicke geben

Jan Böhmermann gewährt weiter keine Einblicke in sein mögliches Hintergrundwissen zur Entstehung des Strache-Videos. "Das wird wahrscheinlich nie geklärt werden", sagte der Satiriker am Sonntag in Weimar mit Blick auf die Hintergründe des Videos, das den Rücktritt Heinz-Christian Straches als Vizekanzler und FPÖ-Chef zur Folge hatte.