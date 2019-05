“Relevanter Lokaljournalismus auf allen Kanälen”: “Allgäuer Zeitung” benennt Sascha Borowski zum Digitalchef

Sascha Borowski wird Chief Digital Editor und stellvertretender Redaktionsleiter der "Allgäuer Zeitung". In dieser neugeschaffenen Position soll der 47-Jährige die digitale Transformation des Allgäuer Zeitungsverlags vorantreiben, neue Geschäftsmodelle entwickeln und das im Herbst startende Nachrichtenportal allgaeuer-zeitung.de inhaltlich und strategisch am Markt positionieren.

“Mit Borowski haben wir einen bestens vernetzten und erfahrenen Digital-Strategen gewonnen, der nicht nur innovativ denkt, sondern auch Qualitätsjournalismus in funktionierende Geschäftsmodelle übersetzen kann”, kommentiert Markus Brehm, Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlags (AZV) in Kempten. Der Allgäuer Zeitungsverlag möchte in Zeiten digitalen Wandels auf “modernen, lesernahen und relevanten Lokal- und Regionaljournalismus auf allen Kanälen” setzen, heißt es in der Mitteilung.

In seiner neuen Rolle soll Borowski die digitalen Transformation des Zeitungsverlags vorantreiben und das im Herbst dieses Jahres startende Nachrichtenportal allgaeuer-zeitung.de inhaltlich und strategisch positionieren.

“Unsere Redaktionsleitung mit Uli Hagemeier und seinem Stellvertreter Markus Raffler setzt dieses Konzept seit langem sehr erfolgreich um”, sagt Brehm. “Borowski wird unser eingespieltes Team mit seinem digitalen Fachwissen perfekt ergänzen“, so der Redaktionsleiter. Borowski wird zusätzlich zu seiner Funktion als Digitalchef auch stellvertretender Redaktionsleiter.

Der 47-Jährige ist derzeit Leiter Digitales bei der “Augsburger Allgemeinen”, deren Verlag, die Presse-Druck und Verlags GmbH, zu 50 Prozent am Allgäuer Zeitungsverlag beteiligt ist. Borowski war zuvor Leiter der Digitalredaktion der “Augsburger Allgemeinen”, Crossmedia-Manager sowie Polizei- und Gerichtsreporter.

Die “Allgäuer Zeitung” erscheint derzeit mit einer Auflage von 94.000 Exemplaren im südbayerischen Raum. In der Zentralredaktion in Kempten und den acht Lokalredaktionen arbeiten 70 Redakteurinnen und Redakteure.

