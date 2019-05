ProSieben stellt neue “The Voice”-Jury vor – mit Sido, Alice Merton und einem alten Bekannten 

ProSieben hat die Zusammensetzung der neuen Jury der Musik-Castingshow "The Voice of Germany" bekanntgegeben. In der kommenden Staffel werden der Rapper Sido und die Sängerin Alice Merton ("No roots") erstmals auf den roten Coaching-Stühlen Platz nehmen. Mit Rea Garvey gibt es zudem einen prominenten Rückkehrer.